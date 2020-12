Silvestri, Nd.it: “Berlusconi ha affidato il futuro di Forza Italia a Matteo Salvini che oramai è in caduta libera” 

“Se vogliamo uscire da questa crisi di carattere economico e sociale, occorre dare vita al nuovo centro democratico che, purtroppo, da decenni non esiste più nel nostro Paese” ha dichiarato Marcello Silvestri, fondatore del Movimento di pensiero La Nuova Democrazia.it, il quale ha continuato: “Forza Italia ha perso, negli ultimi cinque anni, diversi rappresentanti di spicco che sono confluiti, come tutti sanno, o nella Lega, o in FdI e Silvio Berlusconi, da solo, non potrà reggere ancora.

Dovrebbe inserire tra le fila del suo partito – e farlo subito – giovani politici ed intellettuali dotati di capacità e di carisma e non i soliti raccomandati o parassiti che, al momento giusto, gli hanno voltato le spalle, oppure allearsi con nuove formazioni politiche di stampo democratico, come la Nuova Democrazia.it.