L’ASSL di Nuoro deve provvedere – ai sensi dell’art. 38 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) per la Medicina Generale del 29/07/2009 et s.m.ii-, all’affidamento di un incarico provvisorio di Assistenza Primaria, con decorrenza 11/02/2021 fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi o comunque fino all’individuazione del medico avente diritto alla titolarità – per l’ambito territoriale n. 2.2 del Distretto di Macomer, con obbligo di apertura nel Comune di Silanus.

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire l’incarico provvisorio, devono presentare domanda di disponibilità su apposito modulo, allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 10,00 del 1 Febbraio 2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: medicinaconvenzionata.nuoro@atssardegna.it L’incarico sarà affidato ai sensi dell’ACN per l’Assistenza Primaria, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito, o – in mancanza di residenti – al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale definitiva attualmente in vigore – o in mancanza di medici in graduatoria regionale, medici che abbiano acquisito il titolo di Formazione Specifica in Medicina generale o discipline equipollenti successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, graduati nell’ordine dell’anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.

In caso di cessazione per rinuncia il medico dovrà dare un preavviso di gg. 30, a meno che l’amministrazione non riesca a provvedere prima alla sostituzione. Non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per causa non imputabile all’ASSL di Nuoro.