Si ai farmaci equivalenti per curare gli animali

Si ai farmaci equivalenti umani per curare gli animali domestici. La commissione bilancio della Camera approva l’emendamento prestipino. Oipa: “Grazie a nome di proprietari e volontari. Gli alti costi dei farmaci veterinari scoraggiano le adozioni e aumentano il randagismo”.

A prescriverlo dovrà essere il medico veterinario.

Gli animali domestici potranno essere curati, su prescrizione veterinaria, anche con farmaci equivalenti a uso umano più economici ma di uguale efficacia. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ringrazia la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Ringraziamento dovuto per aver approvato l’emendamento alla legge di bilancio, proposto da Patrizia Prestipino, che consentirà la svolta.

La cura degli animali domestici è cara.

Com’è noto, i medicinali veterinari hanno un alto costo e i proprietari di animali domestici sono costretti a pagare farmaci i cui equivalenti a uso umano sono meno costosi.

L’approvazione di questo emendamento prende atto delle esigenze delle famiglie e dei volontari che amano e accudiscono cani, gatti, conigli, furetti. lo fanno troppo spesso a caro prezzo. E talvolta non riescono a curare gli animali proprio per le spese esose dei farmaci veterinari.

Le dichiarazioni del presidente di Oipa Comparotto.

«Il randagismo è combattuto ogni giorno da chi adotta un animale dai canili e dai gattili e dai gestori dei rifugi», osserva il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto.

«Qualche amministrazione pubblica non gestisce a dovere questa piaga sociale. Perciò appare davvero iniquo continuare a penalizzare chi adotta un animale o ne ha cura nelle strutture di ricovero o nelle colonie feline. Il legislatore colma una lacuna. Si attende certo un generale abbassamento dei prezzi della sanità animale. In attesa il legislatore consentirà ai veterinari di prescrivere farmaci equivalenti a uso umano, molto meno onerosi. Ciò dopo l’approvazione della legge di bilancio».

Cosa prevede l’emendamento.

Il testo dell’emendamento prevede un decreto del ministro della Salute, sentita l’Agenzia del farmaco (Aifa), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per definire i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali domestici un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell’uso prioritario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali.

La norma è applicabile quindi nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di medicinali veterinari. Si dovrà tener conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure. Inoltre si potrà utilizzare a condizione che abbia lo stesso principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto.

Tale decreto deve disciplinare anche le modalità con cui l’Aifa può sospendere l’utilizzo dei medicinali a uso umano per il trattamento delle affezioni animali.

E questo nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano.

Il costo dei medicinali così prescritti resta dunque in ogni caso a carico dell’acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.

L’emendamento stabilisce infine che dall’attuazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.