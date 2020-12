Sgarbi presenta la ‘squadra’ e attacca la Raggi: “Faceva la cameriera”

LEGGI ANCHE: Covid, il Tar respinge il ricorso di Vittorio Sgarbi contro la chiusura dei musei

“Rinascimento esiste e può essere la rinascita di Roma“, ha detto prima di lasciarsi andare ad alcune previsioni: “Sono il quarto politico più seguito sui social dopo Salvini, Conte – non per meriti suoi – e Di Maio. Per me è un insulto. Dopo di me ci sono Grillo al quinto posto e poi gli altri, a partire da Berlusconi.

advertisement

Questo già basta per affermare che con la lista Rinascimento a Roma abbiamo già un’ottima quotazione e che la possibilità di contagio esiste”.

Sgarbi ha poi attaccato la sindaca di Roma: “Secondo me la Raggi prima di fare il sindaco faceva la cameriera in uno studio di avvocati“, per poi fare un parallelo tra la sua lista e i 5 Stelle: “Io sono un grande solista ma non ho mai avuto un’orchestra.

Sono il Grillo di Rinascimento, posso fare anche otto comizi al giorno visto il mio temperamento, ma mi è sempre mancato un Casaleggio per curare la struttura e lasciarmi libero ai miei show”.

LEGGI ANCHE: Ristoratore di Pesaro non rispetta la chiusura del Dpcm, Sgarbi: “Porterò Carriera nel mio movimento ‘Rinascimento’”

Sgarbi presenta la ‘squadra’

Questi i 15 prescelti della lista Rinascimento: al I Municipio il violinista Luigi Balbo, al II il nutrizionista Emanuele Gutierrez Tomassetti, al III il culturista, già partecipante a Mister Universo, Massimiliano Toti, al IV Cristiano Riccio, al V Michela Nicoli, al VI Arturo Fontana, al VII Giovanni Tosti Croci, all’VIII Matteo Costantini, con un passato al 118, e al IX Valerio Pappalardo, esperto di arti marziali. Ed ancora: al X Valentina Colicchia, giovane istruttrice di nuoto, al XI Luca Bonanni, informatico, al XII l’osteopata Cinzia Ponziani, al XIII Annarita Cardamano, al XIV Andrea Costa e al XV, Eliana Michelazzo, definita nella scheda di presentazione ufficiale influencer ed estetista.