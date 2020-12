La Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche propone un aggiornamento sul settore dell’idrogeno e delle celle a combustibile, concentrato sullo stato dell’arte e sul contributo di queste tecnologie nella transizione energetica delle isole.

Seminario online: “Idrogeno e celle a combustibile”

L’impiego dell’idrogeno e delle celle a combustibile è attualmente fortemente incentivato e sostenuto dalle politiche energetiche e industriali e i crescenti investimenti prospettano per questo settore un ruolo determinante nel processo di decarbonizzazione. In questo contesto, le isole presentano un potenziale considerevole insito nell’impiego del surplus di energia rinnovabile e possono far fronte alla necessità di accumulo di energia producendo idrogeno verde da riutilizzare per produrre elettricità durante i periodi di maggior consumo.

I relatori

Il seminario, introdotto e moderato da Giorgio Cau, professore dell’Università di Cagliari e responsabile scientifico del Laboratorio Tecnologie Solari a Concentrazione e Idrogeno da FER della Piattaforma Energie Rinnovabili, vede la collaborazione di esperti del mondo della ricerca e industriale:

Stephen McPhail, ingegnere e ricercatore presso ENEA, dove, tra gli altri, ricopre il ruolo di referente tecnico-scientifico “Celle a combustibile ad alta temperatura” per il Dipartimento Tecnologie Energetiche, illustrerà le attività dell’ENEA nel settore dell’idrogeno e delle celle a combustibile, i progetti di maggior rilievo nell’ambito delle microreti e i sistemi di accumulo basati sull’impiego delle tecnologie dell’idrogeno, con un focus particolare al tema delle Hydrogen Island;

Alessio Gambato, Technical Manager Hydrogen in SNAM, descriverà i progetti e le strategie nazionali della società nel settore dell'idrogeno, offrendo una visione di medio termine, con particolare riferimento a eventuali piani di sviluppo e prospettive in Sardegna e nel contesto delle Hydrogen Island.

Come partecipare?

La partecipazione al webinar sarà sulla piattaforma Zoom ed è gratuita previa iscrizione compilando il modulo online che trovate qui. Gli iscritti riceveranno via e-mail il link per collegarsi alla diretta.

Il webinar è l’ultimo degli appuntamenti divulgativi del 2020 organizzati dalla Piattaforma Energie rinnovabili nell’ambito del Progetto Complesso “Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia” (POR FESR Sardegna 2014-2020). Nei primi mesi del prossimo anno proporremo un nuovo calendario di appuntamenti.

A tal fine v’invitiamo a segnalarci, scrivendo a piattaformaer@sardegnaricerche.it, eventuali temi ritenuti da voi meritevoli di approfondimento.