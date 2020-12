Semaforo verde per il Buggerru Surf Trophy

Al momento gli iscritti sono giovani provenienti da tutta l’Italia, di età tra gli 8 e i 17 anni, che si sfideranno tra le onde della baia. Quattro le categorie in gara: under 12, under 14, under 16 e under 18. Diversamente dalle scorse edizioni la partecipazione femminile è aumentata considerevolmente e, tra le nuove leve, ci sono moltissimi nuovi under 12, segnale positivo per il surf in Italia.

La gara avrà la durata di 2 giorni: il semaforo verde ha confermato la gara e le giovani promesse del surf si sfideranno per contendersi il titolo di campione e campionessa italiani.

Le dichiarazioni

“Il Surf Club Buggerru è onorato di poter ospitare anche quest’anno la finale del campionato juniores di questa disciplina che ogni anno conta sempre più appassionati. Il club – spiega il contest director Simone Esposito – ha lavorato intensamente per realizzare questo evento, soprattutto considerato il particolare momento storico che stiamo vivendo. Una così importante partecipazione degli atleti, in questo periodo, è certamente un segno di speranza e il segnale che i giovani hanno voglia di mettersi in gioco, allenarsi sodo e competere. Quest’anno l’evento è segnato anche da una forte partecipazione femminile. Tutti segnali che hanno ancora più significato se partono da un luogo che ha fatto la storia del Surf italiano, un misto tra vecchio e nuovo, un giro di boa di un’epoca, oltre che speranza e nuova linfa per il futuro”.

advertisement

Buggerru

L’area territoriale di Buggerru, antica cittadina mineraria, gode di una notorietà legata all’ampia comunità del surf e diventa ogni anno una mèta di vacanza e sport riconosciuta a livello internazionale: il Buggerru Surf Trophy è organizzato dal Buggerru Surf Club (buggerrusurfclub@yahoo.it).

Buggerru è una meta importante per questo sport: nel 1991 venne organizzato il primo contest di surf con i migliori atleti italiani, poi nel 1994 ha ospitato il campionato europeo e a seguire sempre a Buggerru si sono svolte le tante fortunate edizioni del Quick Silver Sardinia Surf Trophy.

Sponsor

Si ringraziano gli sponsor:

GP Immobiliare, Pitagora Costrizioni, Quicksilver / Holysport, Ristorante La Baia da Tore, Pasticceria Farina Amore e Fantasia, Dido Beach, Soul Wave, Cottu e Pappau, Ristorante Stella Maris, Ajò Fruit & Love, Il Nido SAS, Ristorante San Nicolò, Pescheria da Fabrizia, Bistrot Galleria 13, L’Oasi di Licia, Buggerru Surf School, Nonna Isa, Casa di Chia, Trentaremi, Punto Magico, Autospurgo 24, Terramana, Segni di Artigianato.