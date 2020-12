Selezione per un esperto in pianificazione strategica e progettazione europea

Il 28 dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per un esperto in pianificazione strategica e progettazione europea, tramite conferimento di un incarico professionale (ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile) della durata di un anno.

Copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.oristano.it

Requisiti

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso di laurea magistrale, 5 anni di esperienza nella progettazione europea, in particolare nelle attività amministrative ed economico-finanziarie (redazione e/o rendicontazione), all’interno o a supporto di enti locali nelle attività di gestione amministrativa e rendicontazione di progetti europei e conoscenza della politica di coesione dell’UE e di tutti i principali strumenti da essa derivanti: PON, POR ecc.

advertisement

Le domande

La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità di validità, deve essere presentata utilizzando il modello allegato entro le ore 13 del 28/12/2020.

La domanda dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica certificata:

istituzionale@pec.comune.oristano.it

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica europaincomune@comune.oristano.it e al servizio amministrativo del Personale.

Tel. 0783/791234 – 791274 -791201.