Sassari: Calvisi, cordoglio scomparsa vigile del fuoco Scanu.

“La notizia della scomparsa del vigile del fuoco coordinatore Tonello Scanu ci addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie sentite condoglianze.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del vigile del fuoco deceduto nel corso di un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi, in provincia di Sassari.

“Esprimo al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega e a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidarietà e vicinanza per la perdita di un collega che amava profondamente il suo lavoro e che ha compiuto fino all’ultimo il suo dovere” – conclude Calvisi.