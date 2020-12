Sassari: sit-in dei lavoratori Cocktail Service e Catering Più

Oggi, martedì 29 dicembre, dalle 10 alle 13 presso la sede Ats di Sassari, è previsto il sit-in dei lavoratori della Cocktail Service e della Catering Più, che da anni preparano i pasti destinati alle mense degli ospedali dell’ATS di Sassari e che sono a casa dal 3 dicembre perché il centro cottura di Porto Torres è stato chiuso dagli organi competenti a causa di gravi inadempienze igienico sanitarie.

Per l’ennesima volta i lavoratori cercano di far sentire la loro voce per avere certezze sul loro futuro. Attualmente la preparazione dei pasti per i pazienti ospedalieri si sta svolgendo nel centro cottura della Elior Ristorazione s.p.a., capofila dell’Ati a cui è stato affidato il servizio a Sassari con personale proprio. Questo nonostante il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore preveda in questi casi il cambio di gestione e l’assunzione del personale. Ma finora questo non è stato rispettato e i lavoratori attendono ancora di sapere quale sarà il loro futuro.

«Chiediamo l’assunzione immediata, da parte della Elior, di tutti i lavoratori da sempre impegnati nell’appalto, con le stesse condizioni economiche e contrattuali e con decorrenza immediata», dichiara Silvia Dessì, dirigente Uiltucs, che aggiunge: «Chiediamo, quindi, un intervento immediato da parte della committente per sanare questa situazione. I lavoratori devono tornare a lavorare subito. Non si può più attendere, la pazienza sta finendo».