Sassari, la presentazione Focus nord Sardegna 2020

E’ in programma martedì 22 dicembre alle ore 11, la conferenza stampa online di presentazione dei dati elaborati dalla Camera di Commercio di Sassari e relativi all’analisi degli effetti che l’emergenza COVID-19 ha generato sul tessuto produttivo e sociale del nord Sardegna. Uno strumento utile per suggerire visioni di scenario e proposte per il rilancio del territorio.

Il Focus, che sarà presentato dai vertici camerali, si articola attraverso un’analisi strutturale e dinamica del sistema imprenditoriale nel periodo della crisi sanitaria, confronta le reazioni dei diversi territori dell’Isola, paragonando i risultati pre e post pandemia.

Analizza i dati dell’interscambio commerciale con i mercati esteri, quantificando il reale peso economico che grava sull’economia locale a causa della limitazione dei movimenti oltre i nostri confini; approfondisce gli effetti pandemici sul movimento turistico regionale generati dalle numerose restrizioni e dalle stringenti condizioni all’ingresso nei porti e aeroporti della Sardegna; affronta le problematiche e le ricadute nel mondo del lavoro, riservando particolare attenzione alle assunzioni stagionali con confronti territoriali e temporali.

A seguito della concomitanza con un’altra conferenza stampa, l’incontro è stato posticipato alle ore 11.