Il presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato sassarese

M5S, Mario Perantoni, esprime profondo cordoglio alla famiglia del vigile del fuoco

coordinatore Tonello Scanu, morto nel corso di un intervento per la messa in sicurezza di un palo della linea elettrica pericolante a Nulvi, in provincia di Sassari.

”Sono addolorato per il tragico evento e nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari della vittima per la grave perdita, rinnovo la mia gratitudine e la più sincera solidarietà al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la preziosa attività che svolgono ogni giorno a tutela dei cittadini, anche a rischio della propria incolumità”.