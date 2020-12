Sassari: il Consigliere Mariolino Andria aderisce al Partito Sardo d’Azione

Nel 2021 il PSd’Az compirà un secolo di vita. In questo momento storico è l’unico Partito di tutto l’arco Costituzionale a raggiungere questo straordinario traguardo.

La Sezione Futuro e Indipendenza di Sassari festeggerà questo glorioso centenario, con il ritorno del simbolo dei 4 Mori nei banchi del Consiglio Comunale di Sassari, che mancava dal lontano 2010. Ciò accade grazie all’adesione al Partito Sardo d’Azione del Consigliere comunale Mariolino Andria, già candidato a Sindaco nella coalizione di Centro-destra, Sardista e Civica.

Il fatto che Mariolino Andria abbia scelto di iscriversi nella Sezione Futuro e Indipendenza ci riempie di grande orgoglio e immensa gratificazione, in quanto siamo certi che il suo ingresso nel nostro Partito porterà un importante valore aggiunto alla politica sardista in città e sarà di supporto al lavoro che la nostra Sezione sta svolgendo da anni.

Mariolino è persona capace e preparata e vanta una conoscenza del tessuto economico e sociale della costituenda Città Metropolitana, come pochi.

Il suo impegno nella massima assise cittadina non passa mai inosservato ed è ormai diventato un punto di riferimento stabile nel panorama politico di Sassari e dell’area vasta.

L’ingresso nel PSd’Az di Mariolino Andria ha coinciso con la crisi in seno alla maggioranza civica dell’attuale sindaco. Maggioranza che si sta rivelando non coesa e non in grado di far superare alla nostra città la grave crisi economica, culturale e di identità che sta ormai vivendo da anni. Alla città, ancora di più in questo momento, non è utile la figura predominante di un Sindaco accentratore e con ridotte capacità di ascolto e di mediazione.

La fragilità del patto “Civico”, costruito a tavolino, ha mostrato i suoi limiti e ha rivelato che di civico aveva ben poco. Lo dimostrano i fatti e quello che sta avvenendo in questi giorni nel Comune di Sassari e cioè la creazione di un quadro politico incerto dove salta agli occhi solo la conservazione delle poltrone e in particolare modo quella della figura assai sterile e poco apprezzata del presidente dell’assemblea cittadina.

Ci permettiamo di far notare che diversi eletti nel progetto civico, alcuni forti oppositori dei metodi pentastellati, mai si sarebbero aspettati questo scenario dove si è praticato il peggio della vecchia politica, fatta di opportunismi e desueti giochi di palazzo. Una schizofrenica azione di sutura, innaturale e a tratti inspiegabile, alla quale non si sono sottratti neanche coloro che hanno fatto le loro fortune elettorali gridando: onestà, coerenza, trasparenza, no ad alleanze e chi più ne ha più ne metta.

È ormai sotto gli occhi di tutti che, per paura di perdere il potere e lo scranno dove sono seduti, i grillini ormai fanno gli accordi anche con belzebù: smarriti e ormai privi di tensione ideale hanno il coraggio di allearsi con il PD a livello Nazionale e contro il PD a livello locale.

La politica dei seguaci, ovvero dei pochi superstiti, del comico Genovese è ormai solamente basata su demagogia e carrierismi, incentrata su slogan, luoghi comuni e soprattutto inadeguatezza ai ruoli che ricoprono. Sia che governino o che siedano nei banchi dell’opposizione spesso si distinguono per incompetenza e per il basso profilo della loro azione politica.

Per rimanere sul livello locale, è di qualche giorno fa l’incredibile nota del Consigliere Pentastellato di Porto Torres che si rivolge al Sindaco della sua città per chiedere un intervento mirato, dell’ente locale, per la modifica di una legge che però è di competenza statale poiché riguarda la materia Portuale. È singolare che un partito (che ha amministrato per cinque lunghi anni, anche se in maniera evanescente, la città Turritana, che guida il Paese Italia e che fino a qualche mese fa esprimeva il Ministro dei Trasporti) oggi chieda alla costituenda Città Metropolitana di intervenire sulla normativa che regola gli organismi delle Autorità di Sistema Portuale. Tutto questo ha del paradossale!

Questa è la “statura” politica dei nuovi/vecchi alleati dell’attuale sindaco di Sassari. Questi dovrebbero essere le ancore di salvezza di una nave che sta navigando senza una rotta e con le scialuppe di salvataggio in avaria?

Sassari, la seconda città della Sardegna, non merita tutto questo e i Sassaresi ancora meno.

Queste sono le stelle che stanno sostenendo una “stella” che era convinta di brillare di luce propria. Troppa superbia nel credere che quella sua luce sarebbe stata sufficiente per illuminare tutta la variegata coalizione. Questo non è avvenuto. Per ben amministrare non è sufficiente l’auto-referenzialità, bisogna saper fare squadra e motivare ogni singolo alleato o collaboratore, altrimenti, come è successo, si tradiscono le aspettative, gli ideali e la fiducia degli elettori.

Da oggi il PSd’Az avrà la sua autorevole voce in Consiglio Comunale e quella voce sarà, come sempre, al servizio della coalizione che lo ha espresso e che sostiene il Presidente della regione Sardegna che è il nostro Segretario nazionale, ma soprattutto al servizio della comunità Sassarese sia nella fase della proposta che in quella della critica di ogni singola azione amministrativa.

Il Segretario Politico, Gian Carlo Acciaro