Sassari. Controlli di Polizia in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica

Controlli di Polizia: nell’ambito delle attività che la Polizia di Stato ha predisposto per il contenimento della diffusione epidemiologica da virus Covid-19, nella giornata di ieri gli agenti della Questura hanno effettuato diversi controlli presso gli esercizi pubblici di questo capoluogo.

In particolare, nella giornata di ieri nel centro cittadino, sono stati controllati circa 30 esercizi aperti al pubblico ed una cinquantina di persone presenti all’interno delle citate attività.

Durante le verifiche effettuate, gli agenti hanno controllato tre bar, ove sono state riscontrate, sia all’interno che all’esterno dei predetti esercizi aperti al pubblico, delle irregolarità relative al contenimento della diffusione epidemiologica, (assembramento di persone, mancato utilizzo dei sistemi di protezione DPI) che hanno portato oltre alla contestazione delle sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari, anche alla temporanea chiusura delle attività per giorni 5.

Sono state inoltre sanzionate 7 persone (avventori delle citate attività) per violazione della normativa di contrasto alla diffusione epidemiologica.

advertisement

Anche nella città di Alghero, gli agenti del Commissariato durante specifici servizi predisposti per il contenimento della diffusione epidemiologica hanno effettuato dei controlli in diversi esercizi aperti al pubblico, che ha portato alla chiusura di un bar, oltre all’emissione di una sanzione amministrativa, poiché gli avventori non rispettavano il distanziamento minimo interpersonale.