Sassari, Camera di Commercio, Webinar su: “Efficienza energetica” lunedì 21 dicembre

Sassari, Camera di Commercio, Webinar su: “Efficienza energetica nel building analisi e metodi di valutazione”. Lunedì 21 dicembre ore 9,30–13

I seminari dello Sportello Energia della Camera di Commercio, proseguono online. In virtù delle disposizioni normative nazionali e regionali, come per i precedenti incontri, si è reso necessario rimodulare l’offerta formativa dello Sportello attraverso strumenti che utilizzano la tecnologia Webinar.

Lunedì 21 dicembre dalle ore 9,30 alle 13, alla Camera di Commercio di Sassari è in calendario il seminario dal titolo: “Efficienza energetica nel building analisi e metodi di valutazione” per il quale sono stati chiesti i CFP ai diversi Ordini e Collegi.

Il seminario ha l’obiettivo di illustrare una panoramica relativa ai criteri di efficientamento energetico all’interno degli edifici esistenti e nuovi, in particolare sulle tecnologie stand-alone ed integrated.

Si analizzeranno, nel corso dell’incontro, le tecnologie per la classificazione dell’efficientamento energetico degli edifici con la metodologia SRI Smart Readiness Indicator che indicherà i livelli di comfort, efficientamento, maintenance, degli impianti all’interno degli edifici. Relatore dell’incontro sarà l’energy manager Carmine Battipaglia.

Per prendervi parte sarà necessario registrarsi al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7113824150561589261