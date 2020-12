Carabinieri Santa Teresa di Gallura. Ruba alcolici al supermercato, arrestato.

Aveva fatto una bella spesa, per brindare durante le feste, senza però passare dalla cassa. Preso un supermercato di Santa Teresa di Gallura, i militari sono intervenuti. Il soggetto aveva asportato furtivamente bottiglie di alcolici. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire in suo possesso dei coltelli a serramanico.

Per l’uomo, cittadino italiano, 58enne, con diversi precedenti openali, sono scattate manette ed è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.