Iniziata il 23 marzo 2020 e conclusasi il 6 maggio, in poco più di quaranta giorni, la Grande Raccolta ha raggiunto la cifra di 61.000 euro.

L’importo è stato destinato, così come promesso e come da accordi con ATS Sardegna, all’acquisto di due ventilatori polmonari per il reparto di rianimazione dell’Ospedale di San Gavino.

A distanza di sei mesi, con qualche ritardo causato dall’arrivo della seconda ondata della pandemia che ha causato un numero straordinario di richieste da tutto il mondo, il primo ventilatore è finalmente a disposizione del personale medico.

Entro la fine del 2020 entrerà nell’organico dell’ospedale anche il secondo ventilatore acquistato grazie alla “Grande Raccolta Fondi per l’Ospedale di San Gavino”, un ventilatore polmonare Hamilton G5.

A noi del Comitato Promotore non resta che ringraziare ancora una volta chiunque ci abbia supportato in ogni forma, le associazioni, gli enti e i singoli cittadini che hanno mostrato una fiducia incondizionata nei nostri confronti.