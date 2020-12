Quartucciu. Sospensione Attivazione Servizio Mensa Scolastica

Servizio Mensa Scolastica. L’Amministrazione comunale, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, a seguito di attenta valutazione sulla reale fattibilità di avvio del servizio di mensa scolastica il 16 novembre p.v., nell’ambito delle funzioni del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) riunitosi questa mattina, alla luce delle recenti disposizioni relative al contenimento, contrasto e diffusione del Coronavirus e visto l’andamento dei contagi nell’area metropolitana di Cagliari, ritiene che l’attivazione di un servizio di mensa scolastica non possa garantire le condizioni di sicurezza necessarie al contenimento e contrasto della diffusione del virus.

È stato evidenziato che le recenti disposizioni stabiliscono che gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria, al contrario di quanto previsto con le precedenti disposizioni, debbano sempre indossare la mascherina e questo ovviamente non può avvenire in mensa per la consumazione del pasto.

Il C.O.C. ha pertanto ritenuto che ad oggi i gruppi classe svolgono le attività didattiche in piena sicurezza e rispetto delle disposizioni vigenti ed ”allargare” tali gruppi a gruppi più estesi, per usufruire del servizio, ridurrebbe le garanzie di sicurezza e esporrebbe maggiormente gli alunni.

Analoga valutazione si ritiene di estenderla anche per la scuola dell’infanzia, soprattutto in considerazione del fatto che gli alunni di tale fascia di età non hanno l’obbligo di indossare la mascherina.

Pertanto, in accordo con il Dirigente Scolastico, ha stabilito la sospensione dell’attivazione del servizio mensa fino al 31/01/2021, salvo diverse e ulteriori disposizioni e comunque in attesa della definizione, a cura dell’istituzione scolastica, di specifico e idoneo protocollo di fruizione del servizio e/o della definizione di eventuali modalità alternative di erogazione dello stesso il più possibile aderenti al Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).