Putifigari scelto da Poste Italiane

Putifigari è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Sardegna per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l’evento, che si svolgerà mercoledì 16 dicembre, in occasione dell’iniziativa “Scuola e Territorio – Domus de Janas de s’incantu” presso la sede dell’ufficio postale in via G.Mannu 1, dalle 10.00 alle 13.00, alla presenza del sindaco Giacomo Contini e di alcuni rappresentanti aziendali, sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina.

L’iniziativa di mercoledì a Putifigari è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2020 a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni

“A nome mio e della cittadinanza di Putifigari – commenta il sindaco Giacomo Contini – esprimo grande soddisfazione per questa iniziativa, che consolida il duraturo rapporto con Poste Italiane, già ampiamente avviato con gli annulli filatelici organizzati negli anni in occasione della Mostra Micologica, non tenutasi quest’anno a causa della pandemia. Era importante per noi, in tal senso, riuscire a dare un segnale di continuità, e ci siamo riusciti con questa nuova iniziativa.”

Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto tra i piccoli comuni e Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.