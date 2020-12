Puntodivista Film Festival nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento per la XIII edizione del Puntodivista Film Festival, la cui fase finale ha preso il via lo scorso 13 dicembre.

Domani, domenica 20 dicembre, alle ore 19, è in programma la terza serata delle sei in programma. Nello spazio scenico virtuale allestito al Teatro Adriano di Cagliari, da anni luogo storico del Concorso Festival, si terrà la proiezione del terzo gruppo delle opere in finale (la commissione artistica internazionale ha scelto i 18 finalisti tra 2.257 film provenienti da tutto il mondo).

Il tema dell’incontro è “Incontri di regia” e vedrà gli interventi dei registi sardi Mario Piredda e Peter Marcias.

Tutti gli incontri con gli ospiti sono coordinati e presentati dal giornalista Sergio Naitza e ogni appuntamento è impreziosito dalle “divagazioni musicali” con l’alternarsi dei musicisti Salvatore Spano e Giacomo Deiana.

I cortometraggi che saranno proposti domani sono: “Qué hago yo aquí”, di Marialejandra Martin, “The list”, di Ahmad Mirhashemi, e “Mad in Expain”, di Coke Riobóo.

La serata sarà trasmessa on line e sarà fruibile in streaming sul sito www.puntodivistafilmfestival.it e sulla pagina Facebook di Art’In Produzioni.

La storia del Festival.

In tredici anni il Festival ha dato spazio di confronto artistico a oltre 6.500 opere pervenute da tutto il mondo. Molti dei lavori transitati in Sardegna hanno poi avuto successo in altri Festival internazionali (Miami, San Francisco Indipendent, Sidney, Bangkok, Chicago, Monaco, Venezia, Cannes, Berlino, Parigi, Toronto, Lubiana, IFF Tokio, Locarno e altri ancora).

Nelle precedenti edizioni il Festival ha selezionato complessivamente 328 opere finaliste presentate in 78 serate pubbliche, alle quali hanno partecipato quasi 18mila spettatori. Sono stati oltre 250 gli esperti del settore, i professionisti e gli artisti che hanno partecipato agli eventi animando spazi di confronto e di dibattito.

Ben 42 i progetti originali presentati in questi dodici anni all’interno del Festival, senza dimenticare le centinaia di proiezioni di film, laboratori e attività seminariali che hanno visto il coinvolgimento di 1.357 allievi.