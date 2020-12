Prima edizione del festival “D’Esperienza – Turismo Esperienziale a Dolianova”: da domani (domenica 27) a giovedì 31 dicembre

Prima edizione del festival “D’Esperienza – Turismo Esperienziale a Dolianova”: Laboratori, degustazioni, visite guidate.

Chi compilerà l’apposito form sul sito www.desperienza.com potrà diventare protagonista da casa, per condividere la propria esperienza in tempo reale con gli esperti in studio, e seguire passo passo le indicazioni per scoprire come realizzare un liquore di mirto in casa o come cucinare i piatti tipici della tradizione.

Comunicato stampa del 26 dicembre 2020

Cinque giorni di laboratori artigianali, degustazioni, visite guidate, tradizioni e tantissimi ospiti per scoprire le bellezze di Dolianova e del suo territorio: da domani (domenica 27) a giovedì 31 dicembre appuntamento online per la prima edizione del festival D’Esperienza, organizzato dall’associazione Atobius con l’obiettivo di incentivare il turismo esperienziale e creare in questo modo nuovi flussi di visitatori verso il comune del Parteolla.

Un viaggio ricco di attività, dunque, con ben ventuno appuntamenti visibili in diretta su Facebook e sul sito del festival con la possibilità, per chi si prenoterà gratuitamente ai laboratori compilando l’apposito form (presente nel sito www.desperienza.com) di essere protagonista da casa condividendo la propria esperienza in tempo reale con gli esperti in studio, e seguendo passo passo le indicazioni per scoprire, ad esempio, come realizzare un liquore di mirto in casa o come cucinare i piatti tipici della tradizione.

Con le degustazioni guidate di oli, vini, liquori e formaggi, inoltre, si approfondiranno le qualità e le caratteristiche dei prodotti del territorio, fornendo al pubblico gli strumenti e i segreti per poter apprezzare e valorizzare al meglio i sapori del Parteolla.

Protagonisti del festival saranno gli esperti e ospiti Matteo Agus, Gianni Cogotti, Francesco Locci, Paolo Lepori, Belinda Hugel, Alessandro Picciau, Raffaele Marroccu, Stefano Mazzella, Silvia Viale, Carla Perra, Cristina Mamusa, Cosimo Mameli, Gabriele Canu, Angelo Secci, Tonia Deidda, Cristina Mamusa, Ferruccio Sabiucciu, Rosa Locci, l’associazione Memoriae Doliae Episcopatum e gruppo folk Città di Dolianova.

Due “speciali” di anteprima del festival, già andati in onda il 17 e il 18 dicembre e visibili su www.facebook.com/desperienza/live, hanno permesso di assaporare l’atmosfera della manifestazione, nell’attesa che la situazione si normalizzi e che tutte queste esperienze possano tornare vivibili in presenza, per essere nuovamente apprezzate dai turisti che vorranno scoprire Dolianova e il suo territorio.

Ad aprire il festival “D’Esperienza – Turismo Esperienziale a Dolianova” domani (domenica 27) sarà un walking tour per le vie del paese. Appuntamento alle 11 con la guida turistica Alessandro Picciau e l’archeologo Angelo Secci, cui seguirà alle 12 l’incontro “Il ricamo della tradizione” in compagnia dell’artigiana Rosa Locci.