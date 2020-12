Poste Italiane: “Dialogando con i consumatori”

Si è svolto oggi 17 dicembre, in modalità webinar, l’incontro organizzato da Poste Italiane con le Associazioni dei Consumatori della Sardegna nell’ambito della dodicesima edizione di “Dialogando con i Consumatori”.

L’incontro di aggiornamento rinnova e consolida uno storico rapporto di collaborazione tra Poste e le Associazioni, nell’ottica del raggiungimento dell’eccellenza della qualità dei servizi offerti e della tutela e cura del consumatore.

Al Webinar sono stati invitati i rappresentanti regionali delle associazioni Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Federconsumatori, Mc, Mdc, Unc.

advertisement

Il corso, realizzato con il supporto di Consumers’ Forum, ha coinvolto i conciliatori di prodotti postali e di Bancoposta, sono intervenuti diversi responsabili aziendali che hanno accompagnato i partecipanti in una passeggiata virtuale all’interno dell’HUB di Bologna e illustrato le novità messe in campo per contrastare le frodi informatiche.

In questa occasione sono stati infine presentati i numeri sulle conciliazioni e sulle attività collegate in tutto il Paese, attività che non si sono fermate mai neanche durante il lockdown: un momento di confronto importante per ascoltare gli umori dei rappresentanti territoriali delle Associazioni dei Consumatori e continuare sulla strada del dialogo, della collaborazione e della condivisione delle informazioni.