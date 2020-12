Polaroid cambia pelle e si trasforma in un turbinio acustico

Polaroid. Il singolo del cantautore sardo Joe D. uscito la scorsa primavera viene riarrangiato in occasione dell’iniziativa della “panchina sociale” organizzato dalla Casa del Popolo di Carbonia.

Link Videoclip ufficiale: youtube – Video singolo originale: youtube

“Polaroid” è il singolo scelto dal duo sulcitano Joe D. & Nick M. nell’ambito dell’iniziativa della “panchina sociale” della Casa del Popolo a Carbonia. Il videoclip del live è disponibile da Natale 2020 su Youtube; il brano ufficiale si può ascoltare su Spotify, Apple Store e tutti gli altri principali distributori digitali.

La versione originale pop-trap del cantautore sardo Joe D. viene così riarrangiata in chiave acustica, nella quale vengono evocate – tramite variopinti passaggi chitarristici dal jazz al reggae fino al chitarrismo classico – le atmosfere noir del testo. Il tema chiave della canzone è l’indecisione e lo spaesamento che pervade i pensieri di ogni giorno, accentuati peraltro dalla situazione reale mondiale. Sentimenti, questi, che vengono assorbiti come in una polaroid, in maniera lenta e costante, senza magari neanche accorgersi inizialmente.

Il video è stato realizzato con mezzi propri (come peraltro tutta la produzione e la promozione) alla panchina sociale della Casa del Popolo di Carbonia: l’iniziativa, a cui stanno partecipando diversi artisti del Sulcis-Iglesiente, rappresenta una vetrina per la creatività del territorio e un aggregatore sociale quando poi si potrà riprendere agli incontri live, ed è solo una delle tante iniziative lanciate in questi anni dal collettivo carboniense.

«La Casa del Popolo è stata un’occasione per rivederci con Joe dopo tanti anni», racconta Nick M., chitarrista attuale del duo The Whys and Wherefores ed ex membro di svariati progetti musicali degli ultimi anni nel Sud Sardegna (Il Fondo dello Zighet, Acqua con Ghiaccio, Sick Freedom).

«Ci siamo casualmente incontrati qui in occasione di uno dei tanti begli eventi culturali che realizzano qui alla Casa, a fine estate, e abbiamo scoperto che avevamo tanto da raccontarci e tante idee comuni. A quel punto, dopo aver ascoltato i suoi brani, ho proposto a Joe D. una collaborazione, e dopo un paio di prove è nato subito un intenso feeling artistico».

Il polistrumentista Nick M. ci tiene inoltre a sottolineare che «non avendo possibilità economiche per poter diffondere le nostre proposte musicali facilmente, con mezzi non proprio all’avanguardia e in un contesto di stagnazione sociale e culturale, noi ci mettiamo in proprio nella nostra promozione.

Il video, così com’è, casereccio e sperimentale, per noi che non possiamo permetterci corsi professionali seri, vuole cercare di essere recepito da qualcuno che veda in noi delle opportunità di formazione. Cerchiamo quindi la visibilità, ma, attenzione, non per una questione di narcisismo o strafottenza, tutto il contrario: cerchiamo di metterci in mostra per creare delle nuove collaborazioni e di costruire una rete di contatti concreta e duratura.

Passione e umiltà sono i valori che la nostra stessa mission personale – prima ancora che artistica – vuole perseguire e tenere alti per fare del bene nel mondo della musica».

INFO VIDEO:

Girato e registrato alla panchina della Casa del Popolo di Carbonia, via Barbagia.

Camere: Canon EOS 700D e EOS 1200

Editing, master e montaggio: Casa di Nick M.