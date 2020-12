“Pinocchio and Friends” è la nuova produzione animata “made in Italy” firmata Rainbow, in arrivo sul piccolo schermo a fine 2021. Lo annuncia Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo.

Un nuovo capolavoro che trasformerà una delle fiabe più famose di tutti i tempi – Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi – in una serie televisiva dedicata ai bambini e riadattata in chiave moderna.

Ventisei episodi ambientati ai giorni nostri che conquisteranno grandi e piccoli con valori positivi, modernità e un’animazione in CGI di altissima qualità. E’ online al link https://youtu.be/rmoC3dL-RX0 il teaser trailer della serie, presentato in anteprima a #Giffoni50 Winter Edition, la prima edizione natalizia di Giffoni e completamente digitale.

Il nuovo Pinocchio di Straffi ricrea una storia universale trasportando il classico nel mondo contemporaneo, intrecciando avventura, comicità, divertimento ed educazione, e facendo emergere l’essenza di ciò che rende Pinocchio intramontabile.

advertisement

“Pinocchio è il personaggio italiano più amato che sia mai stato creato nella letteratura fiabesca, e le radici del Gruppo Rainbow sono italiane. Nel corso della mia carriera ho atteso il momento giusto per portare alla luce questo concept con l’attenzione ai dettagli e la qualità che merita. Ora che ne ho occasione, non vedo l’ora di rivelare al pubblico mondiale un Pinocchio che parla ai bambini in modo spensierato e positivo, e

che li spinge a coltivare i loro sogni.

Le famiglie ameranno questa serie avvincente e i bambini troveranno in Pinocchio il loro nuovo eroe” commenta Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo Rainbow.

Rainbow Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, che è tuttora Presidente e Amministratore Delegato.

Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale per la produzione di prodotti televisivi e cinematografici, nonché a livello europeo per la creazione, sviluppo e concessione in licenza di contenuti.

Il modello di business del Gruppo Rainbow si caratterizza per un elevato grado di integrazione verticale che prevede la gestione diretta di tutto il processo di creazione dei contenuti sino al controllo della loro commercializzazione sul mercato.

Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting, e commercializzato tramite aziende leader nei propri settori di riferimento su scala mondiale.

L’attività del Gruppo Rainbow si focalizza nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze.