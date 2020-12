Perantoni interviene sulla presa di posizione della Cgil contro il Piano Casa

“È chiara e netta la posizione della Cgil contro il Piano Casa, una scelta assolutamente condivisibile, a favore di uno sviluppo sostenibile dell’isola“.

Lo dichiara Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera, in merito alle posizioni espresse dalle principali organizzazioni sindacali sul Piano Casa della giunta Solinas.

“Si tratta di una pesante ipoteca per il futuro dei sardi, che, dietro il solito ricatto occupazionale, devasta con colate di cemento l’ambiente e danneggia lo stesso comparto edilizio. Come la stessa Cgil mette in evidenza, infatti, la crescita dell’edilizia e l’aumento della cubatura non hanno certo tirato fuori il settore dalla crisi. Per questo non è assolutamente condivisibile la posizione delle altre sigle, oscillante tra la totale subordinazione alle scelte della giunta sardo-leghista e un tiepido dissenso, in concreto probabilmente poco efIicace”, conclude Perantoni.