Il singolo: “Pedro”

Arriva in radio il 9 dicembre, dopo il successo sul digitale in audio e video, “Pedro” (Dance Tunes/Sony Music), la versione di Rock-Aaro del successo internazionale firmato da Franco Bracardi, Gianni Boncompagni e Paolo Ormi nel 1980 per la grande Raffaella Carrà.

“Una grande idea di mio Padre, lui mi propose di rifare la hit che fece ballare il mondo intero partendo dall’Italia, verso l’Europa e l’America Latina – racconta Rock-Aro – così spedii la demo a Nicola Fasano il quale, credendo nel progetto, mi accompagnò fino all’uscita della versione italiana e in spagnolo, da oggi solo per le radio anche la versione remix by Dj Adalwof!.

E se Sinclair, nel 2011, ha registrato “A far l’amore comincia tu” con la voce della Carrà, Rock-Aro ha inserito nel suo progetto la giovane artista siciliana Valentina Ossino (alias Reine) superando su Instagram 1 milione di views e oltre 500.000 su Youtube, per la cover di uno storico successo proprio di Raffaella Carrà.

advertisement

Rock-Aro

ROCK-ARO ovvero Giuseppe Roccaro, nato ad Avola nel 1989 è un giovane produttore e dj siciliano, collabora con artisti internazionali, youtubers e con varie etichette discografiche di prestigio. Organizza numerosi Festival HOUSE EDM nella Sicilia sud-orientale.

Nel 2013 produce “FIESTA”. Nello stesso anno si classifica primo nel concorso Remix2Mix Nissan M2o Italia. Produce, “Esta Zumba”, trasmessa nei replay su Sky Tv della “Coppa del Mondo in Brasile” e inserito nella famosa compilation “World Cup 2014”, inoltre viene prodotta un’ulteriore compilation intitolata “Esta Zumba” venduta nei canali Zumba World.

Estate 2015, vince un disco d’Oro Editoriale nella compilation “New Ora” con la canzone “Noche de Rumba” scalando la classifica dance iTunes e insediandosi al primo posto per due settimane.

Anno 2017: con il nome “ROCK-ARO” firma con “Time Record” “Pumpatatrà”, ballata da famosi youtubers, superando 1.000.000 di visualizzazioni e inserita come sigla spot dello ZOO di Radio 105.

Anno 2018: con il featuring di “Davidekyo” (famoso Youtuber da 400.000 follower) firma il progetto “Tutti Dentro”, superando un milione di visualizzazioni in pochissimi giorni dall’uscita nel canale dello stesso Youtuber; poco dopo firma con “Empo Electronic Meeting” “+ Mas Label” Messico e “Warner Chappell Music” “Pelo” stringendo una collaborazione con Dj Nicola Fasano.

È il 2019, firma con Subside Records la cover ufficiale “Pedro” di Raffaella Carrà distribuita da Sony Music Italy, ottenendo un grandioso successo su Instagram totalizzando 1.200.000 visualizzazioni e 550.000 su Youtube.

Settembre 2019, firma il Remix ufficiale della canzone di Cristiano Ronaldo’s Song in collaborazione con le “Ronaldine”, una squadra di calcio formata da ragazze provenienti dal mondo della moda e dal web a scopo benefico insieme all’Associazione “Una Goccia Onlus Italia”.

Anno 2020, firma con Bang Record “Black Sheep”, brano ispirato a “The Riddle” di Nik Kershaw che, ottenuta l’autorizzazione ufficiale, è uscito in diversi Paesi del mondo e arriva in radio con “Pedro”. Rock-Aro sta lavorando a nuovi progetti per il 2021.

Rock-Aro sui social