Partnership tra Blueprint Gaming e LeoVegas, quali effetti sull’iGaming italiano?

La compagnia produttrice di giochi da casinò Blueprint Gaming è pronta a consolidare ulteriormente la sua presenza in Italia attraverso una recente partnership con LeoVegas.

In base a un accordo di fornitura con il principale operatore di gioco d’azzardo online, il creatore di contenuti ha fornito a LeoVegas e ai suoi giocatori italiani l’accesso a una varietà delle sue slot ad alte prestazioni.

Si tratta certamente di un segnale importante per un settore già in forte crescita nel nostro paese, che ha visto negli ultimi anni e in particolare nel 2020 un’importante crescita di giocatori. L’aumento del pubblico italiano ha dunque spinto gli operatori a offerte specificamente calibrate sul pubblico del nostro paese.

E' stato questo del resto l'obiettivo anche di vogliadivincere casino, che ha deciso di lanciare un sito esclusivamente indirizzato all'Italia.

Blueprint, un’azienda aderente alle normative italiane

Blueprint è certificata dall’ente regolatore del gioco d’azzardo in Italia, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, per consegnare il suo catalogo in continua crescita di giochi in stile casinò a operatori con licenza locale, e ha una partnership con diverse aziende leader in Italia nel settore delle sale da gioco. Il suo ultimo accordo con LeoVegas, che ha anche un forte radicamento nel mercato locale, rafforzerà ulteriormente la presenza di Blueprint nell’IGaming italiano.

Dopo aver completato con successo la fase di integrazione, LeoVegas offre ora una gamma di giochi da casinò progettati da Blueprint, tra cui le sue slot più popolari, come Luck O ‘The Irish, che ha riscosso particolare successo tra i giocatori italiani nei locali fisici e ora approderà anche online sul noto casinò.

La partnership di Blueprint con LeoVegas nel mercato italiano dimostra ancora una volta il successo della collaborazione tra i gestori dei casinò online italiani e i fornitori di software che forniscono una vasta gamma dei loro giochi. La società ritiene che l’attività italiana di LeoVegas che ora ha accesso a questi giochi la aiuterà a raggiungere un pubblico più ampio in questo importante mercato.

Esteso il partenariato tra le due società

Il recente accordo tra Blueprint e LeoVegas estende la portata del rapporto esistente tra le due società. L’azienda di iGaming e l’operatore di gioco si sono uniti per la prima volta nel 2017 e Blueprint ha fornito a LeoVegas una vasta gamma di slot in vari mercati regolamentati.

Commentando il loro ultimo accordo, Jo Purvis, direttore marketing e relazioni di Blueprint, ha dichiarato che l’operatore gode di “una grande esperienza nella gestione dei nostri giochi” e che sono lieti di lavorare con loro in Italia.

La signora Purvis ha proseguito spiegando che i loro giochi per i locali fisici sono stati adattati per il gioco online per garantire che possano attirare una gamma in continua espansione di pubblico e di essere felice di poter offrire questi titoli a LeoVegas e ai suoi giocatori online nei prossimi mesi.

James Ford, Direttore del Casinò di LeoVegas, ha aggiunto che fa parte della propria strategia di espansione nel nostro paese la scelta di migliorare la loro offerta di prodotti in Italia con l’aggiunta dei giochi più popolari di Blueprint, molto apprezzati in tutto il mondo.

Ford ha inoltre osservato che la sua base di giocatori italiani sarà ora in grado di sperimentare slot machine come Luck O ‘The Irish e LeoVegas Megaways sia sul proprio desktop che sui dispositivi mobili ed è sicuro che questi e gli altri giochi Blueprint ora disponibili si riveleranno molto popolari tra gli utenti del nostro paese.

LeoVegas Megaways, quali sono le ragioni del successo di questo gioco?

La slot machine utilizza la tecnologia MegaWays, lanciata nel 2016, e che ha rivoluzionato il modo in cui le vincite vengono assegnate in questo tipo di giochi. Si è passati infatti dalle tradizionali “linee di pagamento” delle slot, che prevedono l’allineamento di simboli uguali sui rulli da sinistra a destra, a un meccanismo che prevede invece migliaia di modi di vincita.

Dominata dal colore arancione di LeoVegas, la slot ha una colonna sonora molto allegra. I simboli includono A, K, Q, J, 10 e 9 e 4 pietre preziose.

Quanto i simboli “scatter” atterrano sulla slot, si possono vincere un numero crescente di giri gratuiti:

4 scatter fanno vincere 15 giri gratis

5 scatter ne fanno vincere 20

25 giri verranno attribuiti con 6 scatter

6 scatter faranno vincere bene 30 giri gratis

Essendo una slot MegaWays, ogni rullo può mostrare fino a 7 simboli arrivando a un massimo di 117.649 modi per vincere. Insomma, si tratta sicuramente di un modo nuovo di intendere le slot machine, che aumenta il coinvolgimento del giocatore che, nelle fasi più fortunate del gioco, può aspettarsi vincite sempre crescenti. Ora sarà possibile provare online anche in Italia questa slot che tanto successo ha avuto in altri paesi del mondo.