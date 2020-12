Il Segretario Aziendale ANAAO ASSOMED ASSL Oristano e Segretario ANAAO ASSOMED ATS Sardegna, Luigi Curreli, manifesta notevoli perplessità per la gestione ai vari livelli istituzionali, centrali e periferici delle criticità legate alla emergenza COVID. “Abbiamo più volte reso note non solo le nostre critiche ma anche le nostre proposte in merito e non siamo stati ascoltati – esordisce Curreli in un duro comunicato – Abbiamo richiesto incontri che per lungo tempo non sono stati calendarizzati, alla fine è stato fissato un incontro per Ordine di Oristano e sindacati richiedenti, per il 15/12/20 alle h 15.30, ma non ci è dato di conoscere chi parteciperà per la parte pubblica oltre al Commissario ASSL. Abbiamo richiesto chiarimenti urgenti su misure e procedure adottati, o in via di adozione per il contenimento della infezione da COVID 19 nell’ambito dei PP.OO ASSL Oristano. Li abbiamo chiesti al Commissario Straordinario ASSL Oristano, al Commissario Straordinario ATS Sardegna e al Direttore PP.OO ASSL Oristano, ma non abbiamo avuto nessuna formale risposta. La richiesta è stata motivata dal fatto che pensavamo e pensiamo che il cospicuo cluster infettivo venutosi a creare nel P.O. San Martino, richiede interventi rapidi e incisivi, in quanto capace di mettere a rischio la salute di operatori e pazienti ricoverati, ma anche di compromettere ancor più le potenzialità di cura disponibili per le patologie non COVID. La Sanità Oristanese già indebolita nel tempo da piani di rientro e tagli lineari si è trovata a fronteggiare con pochezza di forze e mezzi la seconda ondata pandemica. La sproporzione fra le forze in campo e quelle teoricamente necessarie a fronteggiare il carico di lavoro, non ha certo facilitato i compiti degli operatori. L’impegno e l’abnegazione dei professionisti da soli non appaiono più sufficienti. Abbiamo sottolineato:

l’esigenza di conoscere i dettagli di percorsi e strategie da estendere in modo omogeneo e coordinato ai diversi reparti.

la necessità di adottare un piano che preveda lo smistamento dei pazienti per intensità di cure nell’ambito di tutto il territorio regionale.

l’opportunità di predisporre con tutte le necessarie misure di sicurezza le strutture destinate alla assistenza di pazienti COVID. La nostra richiesta di risposta urgente pare caduta nel vuoto. Non ci risultano peraltro provvedimenti o misure adottati a data certa capaci di arginare o prevenire l’ulteriore diffusione del contagio. Senza adeguati e netti percorsi sporco/pulito, senza area filtro e senza dispositivi di protezione adeguati, l’intero P.O. San Martino rischia di venire “ingoiato” nella voragine o buco nero che è il Reparto COVID della Medicina. E’ notizia di oggi la nuova chiusura del Pronto Soccorso anche ai pazienti COVID, causa infezione di due operatori. Leggiamo sui giornali toni trionfalisti su obiettivi realizzati sul fronte COVID. A Oristano non ci siamo accorti ancora di niente. Siamo di nuovo a ripetere quello che ormai appare un disco rotto o una nenia penosa, intonata già a celebrazione della precedente Giunta Regionale. La Sanità Oristanese, salvo inadeguati sporadici puntelli, non sta ricevendo adeguata attenzione e rischia di franare su sé stessa. Gli organici già numericamente inadeguati ora sono decimati dal COVID, ma non si vedono significativi incrementi di organico, ad eccezione dell’inserimento di alcuni neolaureati, che non sono autonomi, ma possono lavorare solo in affiancamento. La situazione attuale richiede interventi concreti e rapidi, ma ancora non si vede niente all’orizzonte. Non possiamo tollerare ulteriormente questo stato di inerzia e inconcludenza – conclude il segretario Aziendale ANAAO ASSOMED ASSL Oristano, Luigi Curreli – In assenza di tempestivi rimedi faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi opportune”.