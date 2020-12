Altra tegola in casa rossoblù che si ritrova in squadra un nuovo giocatore positivo al coronavirus, ossia Ounas. E’ il quarto che si ammala nelle ultime settimane dopo Godin, Nandez e Simeone.

Il timore più grande di mister Di Francesco era che Asseminello diventasse un focolaio Covid, e dopo l’ultima notizia la situazione inizia a preoccupare. Mancherà per la sfida in trasferta contro l’Hellas Verona l’ex Napoli Ounas, anche lui ko per il Covid-19. Il giocatore è in isolamento.

Tutti gli altri componenti della squadra sono risultati negativi e proseguiranno l’isolamento fiduciario ad eccezione degli allenamenti e partite ufficiali.