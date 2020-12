L’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano ha prorogato al 15 gennaio 2021 la scadenza dei termini per il concorso di idee per il progetto “Museo a cielo aperto – vista in citta” con installazioni in corso Umberto e via De Castro.

“A seguito delle numerose richieste di proroga pervenute, abbiamo voluto consentire la più ampia partecipazione e fissare nuovi termini per la presentazione degli elaborati al concorso di idee per la realizzazione del progetto “Museo a cielo aperto – vista in citta” spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. L’obiettivo è migliorare l’aspetto del centro storico di Oristano al fine di renderlo più attrattivo e ospitale non solo per i turisti ma anche per gli stessi cittadini oristanesi, creando un processo virtuoso di valorizzazione del contesto urbano cittadino”.

Il Concorso di idee è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini dell’Unione Europea che dovranno proporre installazioni artistiche urbane semi-permanenti capaci di riprodurre elementi con un forte richiamo alla cultura, alla storia e alla tradizione locale ma anche avere collegamenti con i temi chiave dello sviluppo locale. Le installazioni dovranno essere in grado di sviluppare elementi e tematiche territoriali storiche e identitarie come per esempio quelle legate alla città giudicale, alle feste religiose e alla cultura e tradizione dei Figoli lavorazione della ceramica e della terracotta.

Il budget previsto per la realizzazione degli allestimenti è di 30 mila euro.

Possono partecipare al concorso di idee le persone fisiche e/o giuridiche che si avvalgano del supporto di almeno un professionista purché abilitato all’esercizio della professione (all’ordine degli Architetti/ingegneri/ geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare) che risulterà tra i firmatari, esclusivamente nella domanda di partecipazione della proposta ideativa. Al vincitore sarà riconosciuto un premio di 1.000 euro, al secondo classificato andranno 500 euro.

Eventuali richieste di informazione devono pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it

La domanda e gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2021.

Le domande di partecipazione al bando già presentate conservano validità, ma possono essere sostituite da una nuova proposta purchè presentata entro la nuova scadenza.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Avvisi e bandi.