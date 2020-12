Il Presidente comunica che i lavori della seduta del Consiglio Comunale del 17 Dicembre 2020 sono aggiornati in 2^ convocazione al giorno 22 Dicembre 2020 (Martedì) alle ore 18:00 in seduta telematica da remoto per la discussione del seguente

Ordine del giorno

7. Adozione definitiva Piano di Lottizzazione Convenzionato zona C2RU.F Nuraxinieddu. Proponenti Massa e Più.

advertisement

8. Approvazione regolamento canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

9. Approvazione piano generale degli impianti.

Comunica inoltre che l’ordine del giorno del Consiglio comunale di cui sopra viene integrato in via d’urgenza con i seguenti argomenti:

10. Ratifica deliberazione della G.C. n. 198 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022-con i poteri del Consiglio art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000”.

11. Razionalizzazione periodica società partecipate. Ricognizione annuale.

L’ordine del giorno risulta pertanto così riformulato:

7. Adozione definitiva Piano di Lottizzazione Convenzionato zona C2RU.F Nuraxinieddu. Proponenti Massa e Più.

8. Approvazione regolamento canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

9. Approvazione piano generale degli impianti.

10. Ratifica deliberazione della G.C. n. 198 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022-con i poteri del Consiglio art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000”.

11. Razionalizzazione periodica società partecipate. Ricognizione annuale.