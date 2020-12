Operatori della Sanità privata esclusi dal Piano vaccinale regionale

“Non risulta – si legge in una lettera inviata da Nicola Addis al presidente della Giunta Solinas – che gli operatori della Sanità privata siano stati inseriti nel piano di vaccinazioni anticovid, al pari dei colleghi delle strutture pubbliche”.

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, della provincia di Sassari, Nicola Addis, ricorda inoltre all‘assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e al presidente della Giunta che:

“L’epidemia da COVID-19 è un argomento di primaria importanza per chi rappresenta la categoria dei medici, pertando si offre la piena disponibilità, alle autorità competenti, a collaborare nella conduzione del piano strategico per la vaccinazione di chi è esposto in prima linea, senza distinzioni tra strutture pubbliche e private“.

Allegato: lettera alla Regione