Online lo spot Ordine medici per camici bianchi “Ogni vita conta”

“Ogni vita conta”, il video è promosso dalla Fnomceo la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. La campagna “Ogni vita conta” vuole rendere omaggio agli oltre 260

medici che finora hanno dato la vita per combattere l’epidemia di Covid-19.

Sono loro che hanno permesso a quasi un milione e duecentomila persone di guarire, in una pandemia che ha fatto fermare il mondo, e che continua a mietere vittime sia tra la popolazione che tra gli operatori sanitari.

Sono loro che sono scesi in prima linea “a combattere un alieno, un virus”, fino a quest’anno ignoto al nostro sistema sanitario. Sono loro che hanno giurato di difendere la vita, “perché ogni vita conta”, e che non si sono risparmiati, nei reparti e sul territorio, per salvare il numero più alto di pazienti.

Ospedalieri, Pediatri, Specialisti ambulatoriali, Medici di famiglia, di continuità assistenziale, delle USCA, del 118, delle RSA, Odontoiatri: tutti si sono impegnati, ciascuno per la propria parte, per l’obiettivo comune di contenere gli effetti devastanti della pandemia.

Solo con il lavoro sinergico di tutti e con l’impegno di

ognuno si potrà riuscire a contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Il video è anche un omaggio a tutti coloro che non ce l’hanno fatta. A tutti quegli italiani portati via dal Sars-Cov2, al nostro essere comunità che si stringe attorno ai propri morti e trova la forza di andare avanti, medici e cittadini, insieme.

Christian Flammia