Christian Oliva ritrova la maglia da titolare in un match nel quale ha convinto il mister, dopo l’ottimo lavoro svolto nel corso della partita.

Il giocatore uruguaiano commenta positivamente la trasferta al Tardini, anche se c’è un pochino di delusione per la vittoria mancata.

“Volevamo vincere, proviamo sempre a cogliere i tre punti su ogni campo puntando sulle nostre prerogative e gli insegnamenti del mister e del suo staff. Purtroppo oggi non siamo riusciti a prendere l’intera posta in palio, dispiace ma guardiamo anche alla solidità avuta per tutta la gara e ad un pareggio frutto di compattezza e capacità di soffrire”.

Il Cagliari deve ancora scendere in campo due volte in questo finale di 2020: il casa contro l’udinese ed in trasferta contro la Roma. L’obiettivo è ritrovare i tre punti che mancano da più di un mese.

“Dobbiamo lavorare pensando a una gara alla volta, da qui a fine anno ci sono altre due gare e vogliamo affrontarle al meglio. L’obiettivo sarà ottenere il massimo e per farlo bisogna migliorare a livello individuale e collettivo. La strada è giusta e si è visto anche oggi”.