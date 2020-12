Olbia. Borse di studio diploma di maturità e licenza scuola secondaria di primo grado a.s. 2019-2020

Borse di studio per merito in favore degli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità e il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado nella’anno scolastico 2019-2020-2° Bando.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione rende noto agli interessati che è in pubblicazione l’elenco definitivo degli studenti beneficiari ed esclusi del bando “Borse di studio per merito in favore degli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità e il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2019-2020”.

Il bando e la relativa modulistica è consultabile:

nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it nelle sezioni albo pretorio online, sezione Notizie e su Aree tematiche –Istruzione –Diritto allo studio.

Responsabile del procedimento: Caterina Fancello 078952151 email: cfancello@comune.olbia.ot.it

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

(Dr.ssa Sabrina Serra)