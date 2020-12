Nuoro. Bonus Spesa: accesso al beneficio e Adesione Commercianti

Bonus spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”

Rende noto che a decorrere dal 14 dicembre 2020 alle ore 9.00 e sino al 28 dicembre 2020 alle ore 15.00, può essere presentata istanza on line (sul portale https://nuoro.bonuspesa.it ) per beneficiare dell’assegnazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, altri beni di prima necessità, quali farmaci, parafarmaci, prodotti per l’igiene personale, pulizia e riscaldamento della casa e materiale didattico per figli minori.