Nicolò Marangoni, “La tua stanza piena di fiori”

Dal 4 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica”LA TUA STANZA PIENA DI FIORI”, nuovo brano di NICOLÒ MARANGONI disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 novembre.

“LA TUA STANZA PIENA DI FIORI” è una ballad d’amore che riempie di note una stanza immaginaria dalle pareti evanescenti dove i ricordi, come fossero fiori, vanno custoditi, protetti.Nata dalla penna del giovane NICOLÒ MARANGONI, questa canzone omaggia quei sentimentidel passato che conservano nitidezza nel corso del tempo, come ricordi luminescenti: perché l’amore cambia volto, nome e luogo, ma rimane una costante.

Spiegal’autore a proposito del nuovo brano: «“La tua stanza piena di fiori” è una canzone che avevo urgenza da tempo di far uscire, è una parte molto importante di me che avevo la necessità di cantare a tutti.È anche molto intima, e questo forse un po’ mi spaventa, ma poi penso che quella che racconto può essere una intimità universale e che la gente potrebbe ritrovarvisi dentro.Infine, come ogni autentica canzone d’amore, se la si ascolta bene, non è solo una canzone d’amore».

advertisement

Biografia

Nicolò Marangoni nasce a Noventa Vicentina il 5/2/1999.Il suo percorso artistico ha inizio con lo studio della chitarra acustica e successivamente del pianoforte all’età di 14 anni.Con questi due strumenti inizia così a scrivere le sue prime canzoni.Nel 2016 inizia la collaborazione con il produttore Simone d’Eusanio (noto turnista e arrangiatore per molti cantanti italiani) con cui cresce sia artisticamente che personalmente.

Partecipa a diversi concorsi e in questi anni ha tenuto molti concerti con un buon riscontro di pubblico e critica.Sempre nel 2016 partecipa alla scrittura del libro collettaneo “La mia prima volta con Fabrizio De Andrè”, con prefazione di Dori Ghezzi.Attualmente sta lavorando su diversi brani in direzione di un primo album con lo studio Take Away, di Benji e Fede.

Le canzoni per Nicolò sono una resistenza al disordine, uno sguardo profondo sulle cose e sulle situazioni di ogni giorno.Il progetto che presenta vuole unire il cantautorato della nostra tradizione con le sonorità pop più moderne.In contemporanea al suo percorso artistico sta studiando “Scienze dello spettacolo” presso l’università di Padova, dove attualmente vive.

Preceduto dal singolo “Flaubert” lo scorso ottobre, il nuovo brano di Nicolò Marangoni dal titolo “La tua stanza piena di fiori” è disponibile in digitale dal 27 novembre e in radio dal 4 dicembre.

Instagram: https://www.instagram.com/marangoniscrive/?hl=it