Nave Azzurra a Pozzallo con 272 migranti a bordo: ok a trasferimento

PALERMO – Tampone negativo per 272 migranti che hanno trascorso il periodo di quarantena obbligatorio a bordo della nave Azzurra che è approdata oggi al porto di Pozzallo, nel Ragusano. Ne dà notizia il sindaco, Roberto Ammatuna.

Nave Azzurra a Pozzallo

Gli immigrati saranno trasferiti in pullman nei centri di accoglienza del centro Italia, con l’esclusione di alcune donne in gravidanza che non possono sostenere il viaggio e che saranno quindi accolte in strutture in Sicilia. Nave Azzurra ripartirà domani da Pozzallo.