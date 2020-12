Natale Rossoblù 2020, presentato questa mattina

Cagliari, 19 dicembre 2020 – Va in scena sul palco del Teatro Moderno di Monserrato la terza edizione della manifestazione Natale Rossoblù 2020.

Questa mattina dalle ore 10 si è aperta una edizione diversa, a causa delle restrizioni per il Covid -19, in forma ridotta e senza pubblico, ma non meno bella, sentita e partecipata. L’obiettivo è sempre quello di dare risalto al mondo dello sport, dello spettacolo e della solidarietà.

La conferenza stampa – si è aperta con la presentazione del libro di Corrado Delunas, “La grande storia del Cagliari”. Presenti sul palco, oltre all’autore, Stefano Delunas consulente dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, Alessandro Pitzianti presidente associazione Sardegna Rossoblu, e Graziano Milia sindaco di Quartu, in collegamento Carlo Fontanelli, Geo Edizioni. A coordinare i lavori, il giornalista Fabrizio Serra.

Durante la conferenza stampa e la presentazione del libro si è parlato della grande ricerca che l’autore ha dovuto fare per ricostruire le vicende della prima squadra della Sardegna. Il lavoro è diviso in due volumi, dalle origini allo scudetto, e dallo scudetto ai giorni nostri. E’ stata inoltre spiegata l’importanza della operazione e il sostegno del Comune di Quartu Sant’Elena e dell’Associazione Enti Locali.

Questo perché le scuole calcio di Quartu, e le squadre quartesi, hanno sempre avuto un rapporto e un legame strettissimo con il Cagliari Calcio: la prima squadra, i rossoblù, hanno infatti spesso calcato i campi della città quartese.

Il libro è distribuito in Sardegna e anche nei circoli dei sardi. E’ stato già spedito a Parigi, al circolo dei sardi lì ben radicato.

Corrado Delunas, figlio di Nuccio Delunas, giocatore del Cagliari prima e della Carbosulcis poi, è un ricercatore, educatore di scuola calcio, cronista sportivo, che ha ricostruito la storia della sua squadra del cuore. Ma non solo: è stato prima autore di un libro che celebra il centenario del calcio a Sassari: Torres Ti amo. Ancora, un libro sulla storia del calcio inglese: Master of Football. Sono ancora più noti i 12 volumi di Un sogno rossoblù scritti da Corrado per un progetto editoriale de L’Unione Sarda, con la collaborazione dei giornalisti sportivi Bruno Corda e Valerio Vargiu.

Stasera in streaming alle ore 19 – su Sardegna Rossoblù TV (https://www.natalerossoblu.com/), Premio Natale Rossoblù: presenta e conduce il giornalista Fabrizio Serra. Sono previste le premiazioni per la terza edizione della manifestazione con gli interventi di Alessandra Zedda, Vicepresidente Regione Sardegna (in collegamento), Gianni Chessa, assessore Regionale del Turismo, Alessandro Pitzianti, Presidente dell’associazione, Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, Graziano Milia, sindaco di Quartu Sant’ Elena.

Come da tradizione saranno premiati gli sportivi e le personalità che durante l’anno 2020 si sono distinte nel loro ambito: calcio, surf, nuoto ippica, ma anche musica, spettacolo, cultura e sociale.

Nelle edizioni passate sono state premiate personalità isolane di rilievo nazionale e internazionale, come Gianfranco Zola, I Tazenda, Fabio Aru, Dalia Kaddari, Alessia Orro, campioni che hanno sempre portato alta la bandiera della nostra terra in giro per il mondo.

