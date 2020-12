Natale, le nuove misure varate già venerdì. “Necessario chiudere fino all’Epifania”

BOCCIA: “NECESSARIO CHIUDERE FINO EPIFANIA, A TUTELA DI TUTTI“

“L’indice rt e’ sceso e probabilmente scendera’ ancora ma non basta perche’ abbiamo di fronte gennaio, febbraio e marzo. Il paese sara’ nei prossimo giorni tutto giallo e noi riteniamo che non abbia senso mantenere tutto il Paese aperto e penso sia piu’ opportuno restringere il piu’ possibile con chiusure fino all’Epifania. Le decisioni che prenderemo saranno a tutela di tutti”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ai microfoni di Sky tg24. “Utilizzare la condizione di alcuni- ha aggiunto Boccia- per mettere in discussione scelte necessarie per tutti e’ da irresponsabili.

“Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i piu’ fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarita’. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria”, ha detto il ministro per gli Affari regionali.

SILERI: “PRANZI FESTE? MASCHERINA A CASA E DISTANZA COME AL RISTORANTE“

I pranzi delle feste? “Non dico di rinunciare al pranzo: dico ricordatevi, se andate a casa, state a distanza, utilizzate possibilmente mascherina, areate l’ambiente, evitate baci e abbracci. Se si mangia si cerchi di stare a distanza a tavola, come nei ristoranti”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Come consiglia di muoversi per fare i regali? “Cercate di evitare gli orari di punta, se si vede troppa gente e’ meglio tornare a casa e comunque indossare l’Fpp2 e l’Fpp3”. Al momento il giorno della Befana, 6 gennaio, non prevede restrizioni. “Il 6 gennaio al momento sembrerebbe un giorno ‘giallo’, si e’ limitato gia’ molto prima, se si fa un Dpcm non bisogna cercare l’escamotage che si trova sempre, e’ il principio che conta”.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it