Natale di solidarietà per gli anziani a Oristano.

La lancia Cristian Cocco insieme a Memo Remigi e Laura Aramu con la canzone “Finalmente è Natale”. Insieme a una raccolta fondi per l’acquisto di un apparecchio di telesoccorso in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano e il Rotaract Club di Oristano.

Il commento di Lutzu e dell’assessore Murru.

“Cristian Cocco, come sempre in occasione delle festività natalizie, sfruttando le sue qualità artistiche, ha voluto proporre questo bel progetto benefico. Quest’anno sarà rivolto agli anziani – commentano il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu e l’Assessore ai servizi sociali Carmen Murru -. Il Comune ha accolto con entusiasmo il suo progetto. Con il Rotaract Club lo sosteniamo per dare un aiuto concreto per l’acquisto dell’apparecchio di telesoccorso”.

Sulla stessa linea i ragazzi del Rotaract: “Siamo entusiasti di partecipare a questo progetto. Siamo sempre stati attenti alle cause riguardanti la nostra città, dai più piccoli sino ai più grandi”.

Andrà sui social, con un iban per le donazioni.

Il brano “Finalmente è Natale”, incisa due anni fa da Cristian Cocco, Memo Remigi e Laura Aramu, potrà essere visionata in tutti i principali social media. Su questi saranno indicate le modalità di donazione.

Il conto corrente per le donazioni ha Iban IT17R0836285630000000005709 intestato a Rotaract Club di Oristano con causale “Aiutiamo i nostri nonnini”.

La canzone sarà disponibile sui social da domenica 20 dicembre. Si potrà donare, con offerta libera, fino al 6 gennaio.

I testi e la musica del brano “Finalmente è Natale” sono di Cristian Cocco, gli arrangiamenti di Sandro Savarese, le parti dei bambini sono del Coro delle Voci Bianche “Don Bosco” dirette dal Maestro Riccardo Zinzula e il videoclip è di Marco Sanna, realizzato in studio da Nicola Crucinio grazie al supporto della Nazionale italiana di calcio comici.

Il buon cuore degli oristanesi.

“Cristian Cocco – concludono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Carmen Murru – si affida al buon cuore di tutti gli oristanesi e alla condivisione social, per aiutare una categoria di persone a lui molto care che, soprattutto in questo momento, sono particolarmente vulnerabili”.

Infine, l’appello dello stesso Cristian Cocco: “Nello scrigno degli anziani c’è la formula perfetta per stare bene nella vita: saggezza + esperienza + amore = creare il nostro futuro! Aiutiamoli!”.