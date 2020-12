Seconda serata per Natale dei Popoli, il cartellone di spettacoli e danze per tutta la famiglia organizzato da Il Crogiuolo con il contributo dell’assessorato alle attività produttive del Comune di Cagliari, da seguire in streaming sulla pagina Facebook della compagnia fino a domenica (20 dicembre).

Domani (sabato 19 dicembre) quattro appuntamenti in agenda: alle 17 S’Arza Teatro presenta La principessa delle nuvole, spettacolo con la regia di Romano Foddai tratto da una fiaba tradizionale africana, da un’antologia curata da Nelson Mandela; Come è nato il giullare? è la “giullarata” in dialetto portotorrese e italiano di e con Maurizio Giordo, tratta, tradotta e liberamente ispirata da Nascita del giullare-Mistero Buffo di Dario Fo e impreziosita dal disegno lucidi di Toni Grandi, in programma alle 18.30; la fiaba di Perrault Il gatto con gli stivali è la successiva messa in scena del Teatro d’Inverno, alle 19.30, con Antonello Foddis, Giuseppe Ligios e Giuseppe Caragliu; chiusura di serata alle 21 con Nella scia di una cometa, progetto – al suo debutto – di Manuela Ragusa (voce) e Romano Pierno (chitarra): tramite l’utilizzo della musica sarda, siciliana e napoletana, si vuole creare dei dialoghi tra culture diverse del Mediterraneo.

La Principessa della Nuvole, della compagna di Sassari S’Arza Teatro, narra della storia d’amore tra la principessa del Regno delle Nuvole e un povero contadino, relazione osteggiata dal padre della principessa, il Re delle Nuvole. In scena Maria Paola Dessì, Francesco e Stefano Petretto.

advertisement

Come è nato il Giullare?, di Maurizio Giordo – attore professionista dal 2001 in oltre cinquanta produzioni teatrali, attualmente impegnato come attore in MACBETTU, per la regia Alessandro Serra, produzione Sardegna Teatro-Compagnia Teatropersona, Premio Ubu 2017-Miglior spettacolo dell’anno e Premio A.N.C.T (Associazione Nazionale Critici Teatrali) – è uno spettacolo coinvolgente, in cui il registro aulico e popolare si intreccia in una narrazione bilingue, ritmico-sonora, corporea. È una storia ricca di comicità toccante: il riso si mischia al pianto, la ricerca di una sana empatia col pubblico e tutto quel che c’è intorno alla scena, contribuisce a rendere la giullarata un evento sempre unico.

È un adattamento dalla versione di Charles Perrault dell’antica fiaba popolare Il gatto con gli stivali, quello portato in scena dagli algheresi Teatro d’Inverno, con la regia di Giuseppe Ligios. La storia racconta che un vecchio e povero mugnaio lasciò in eredità al primo figlio un mulino, al secondo un asino e al più piccolo un gatto. Quest’ultimo era triste non sapendo che farsene del gatto, essendo molto povero, ma il gatto gli disse: «Fidati di me, portami un cappello, un paio di stivali e un sacco e farò di te un uomo ricco». Così inizia una delle fiabe più fortunate della tradizione europea.

Nella scia di una cometa di e con Manuela Ragusa (classe 1991, attiva dal 2010 con la storica compagnia Actores Alidos) e Mario Pierno (classe 1983, fonico e chitarrista specializzato in fingerpicking e in chitarra acustica) è un racconto che vuole ravvivare nei cuori delle persone il sentimento del Natale, un recital, che tratta temi quali la sterilità di una donna, Sant’Anna, che riuscirà in tarda età ad avere una bambina: Maria. La consacrerà al tempio del Signore, dando inizio al racconto della natività di Gesù bambino, dal concepimento sino alla fuga da Erode, re della Giudea.

L’indomani, domenica 20 dicembre, i titoli di coda della manifestazione con due spettacoli. Si comincia alle 17.30 con il Teatro Origamundi in Naracontacacindè, ovvero una signorina che, accompagnata da un simpaticissimo ranocchio, non vede l’ora di raccontare le fiabe sarde ai bambini. Di e con Carla Orrù, in scena con Marta Proietti Orzella. Alle 18.30 le battute finali di Natale dei Popoli sono affidate al clown argentino Gasper Peressinotti in Gasparato, spettacolo prodotto da Il Teatro del Sottosuolo con numerose scene di destrezza, magia, delirio e comicità.

Fino al 6 gennaio nel centro di Cagliari è allestita mostra itinerante di presepi Enide a l’amare a cura di Marco Nateri con Fabiano Varani (le tappe del percorso saranno segnalate sul sito www.ilcrogiuolo.eu): cinque presepi realizzati dal costumista, scenografo e regista cagliaritano, ai quali se ne aggiunge uno costruito da un gruppo di alunni della scuola cagliaritana i Pini. I presepi saranno in mostra in diversi quartieri della città: uno in rame ed uno origami in via Manno (presso Midali, il secondo); un presepe decorato presso i magazzini San Paolo in via Costa; due rispettivamente presso la sede dell’ISOLA, in via Bacaredda e il T Hotel; il presepe dei bambini in via Garibaldi 66.

Il crogiuolo presenta

Natale dei Popoli

Danze e spettacoli aspettando il Natale

Direzione artistica Rita Atzeri

EVENTI ONLINE diretta su facebook.com\ilcrogiuolofucinateatro

18 dicembre

Ore 18 Il Dio distratto

Di e con Grazia Dentoni

Ore 18.30 Skabaretch

Ideazione e regia Tino Belloni

Produzione Barbariciridicoli

Ore 20 Danze dal mondo

Compagnia Marina Claudio – Studio Flamenco (Spagna)

Ronda Argentina con

Louis Signoretti y Karin Salevsky (maestri argentini),

Hugo Cardoso e Valentina Orrù (tango)

Afrodanza di Donatella Padiglione e Carly presenta

Ritmi e suoni dall’Africa con

Guney Africa e con Gianni Lauvegnac e doundoun dance project

Ballo sardo con

Symponia in pratza

19 dicembre

Ore 17 La principessa delle nuvole

Regia Romano Foddai

Con Maria Paola Dessì, Francesco e Stefano Petretto

Produzione S’Arza Teatro

Ore 18.30 Come è nato il Giullare?

Di e con Maurizio Giordo

Produzione Gurdulù Teatro

Ore 19.30 Il gatto con gli stivali

Con Antonello Foddis, Giuseppe Ligios e Giuseppe Caragliu

Produzione Teatro del Sottosuolo

Ore 21 Nella scia di una cometa

Con Manuela Ragusa (voce) e Romano Pierno (chitarra)

20 dicembre

Ore 17.30 Naracontacacindè

Regia e testo di Carla Orrù

Con Carla Orrù e Marta Proietti Orzella

Produzione Teatro Origamundi

Ore 18.30 Gasparato

Di e con Gasper Peressinotti

Clown fantasista (Argentina)

18 dicembre > 6 gennaio

MOSTRA ITINERANTE NELLE VETRINE DEL CENTRO

ENIDE A L’AMARE

A cura di Marco Nateri e Fabiano Varani

Percorso su www.ilcrogiuolo.eu