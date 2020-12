Natale amaro per i dipendenti della Cocktail Service S.r.l.

Sono senza stipendio da due mesi i dipendenti della Cocktail Service S.r.l.., impegnati nell’appalto di servizio e fornitura dei pasti alle mense delle strutture dell’ATS di Sassari .

Il personale era impiegato nel centro cottura di Porto Torres, chiuso per gravi inadempienze igienico sanitarie, ed è stato collocato in sospensione ed il servizio ora viene svolto dai dipendenti della Elior Ristorazione S.p.A..

L’azienda ha preannunciato che garantirà gli ammortizzatori sociali. «Questa soluzione è del tutto illegittima», dichiara Silvia Dessì, dirigente Uiltucs. «Ci opporremo in tutte le sedi competenti. I dipendenti devono continuare ad essere retribuiti regolarmente.

Arriva Natale e i lavoratori rimarranno quasi tutti senza stipendio, senza tredicesima e senza quattordicesima. Torniamo nuovamente a chiede all’Ats che faccia chiarezza su questo appalto, tra l’altro assegnato mediante delibere, che nel 2020 tratta in questo modo i lavoratori».

In forza del T.U. appalti pubblici e della Legge 276/2003, la società mandataria è responsabile, con la mandante, del corretto adempimento degli obblighi retributivi. In più, il 16 dicembre, insieme alle altre due sigle sindacali, è stata inviata una lettera al Comune di Quartu, uno dei committenti per i quali la Cocktail Service S.r.l.. presta servizio, chiedendo un incontro congiunto urgente al fine di trovare soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della loro capacità di reddito e per salvaguardare anche i cittadini che usufruiscono dei servizi mensa che vengono garantiti fino a poco fa da questi lavoratori.

«Tuttora non abbiamo ricevuto alcuna risposta e rinnoviamo l’invito a convocarci per un confronto», conclude Silvia Dessì.