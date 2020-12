Nasce oggi U.N.A. – Unione Nazionale Autori

U.N.A. è un organismo che intende diventare il riferimento nazionale per tutti gli Autori.

U.N.A. è un Coordinamento delle più importati Associazioni Italiane di Autori della Musica, del Cinema, della Letteratura, della Televisione e del Teatro, che rappresenta oltre 6.300 Autori ed è stato costituito nella consapevolezza che, nell’unità di tutti gli Autori, si possano trovare soluzioni alle problematiche del lavoro del settore creativo, anche nel confronto con le Istituzioni.

U.N.A. non è una Società di gestione.

U.N.A. non è una Collecting.

U.N.A. non è un Agenzia.

U.N.A., nel rispetto di un proprio Codice Deontologico, vuole essere la casa dove gli Autori possano sentirsi protetti e rappresentati; una casa che sia continua fucina di idee e di proposte per la salvaguardia dei diritti della categoria.

Agli autori deve essere assicurata la medesima dignità professionale delle altre categorie di lavoratori, a cominciare dal riconoscimento della personalità giuridica professionale.

U.N.A. sarà sempre in prima linea per coadiuvare gli Autori nel loro lavoro che è alla base dello sviluppo dell’Arte e della Cultura del nostro Paese.

UNA voce per gli AUTORI

Sono Soci fondatori di U.N.A. – Unione Nazionale Autori:

ACEP – ACMF – AIDAC – ANAC – ANART – Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – ComitatoMilleSoci – Federazione Autori – Ital Show – L’Associazione – MAP – NOTE LEGALI – SNAC – UNCLA

Allegato: Codice Deontologico U.N.A.