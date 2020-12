Mooker, videoclip di “Notte” in anteprima

Ora disponibile in anteprima il video di “Notte”, il singolo d’esordio dei Mooker già presente sulle piattaforme digitali.

“Notte” racconta una storia che nasce in una notte molto particolare; si tratta della sera del del 24 agosto 2016 alle 3:36 con la prima forte scossa di terremoto che colpì Amatrice e le zone circostanti. La canzone è caratterizzata da un groove incalzante dall’inizio alla fine, con la cassa che si sposa perfettamente con la linea di basso; è un pezzo travolgente, non lascia respiro. Come d’altronde il momento vissuto in quella notte.

Spiegano gli artisti a proposito del suo nuovo inedito: «Ci piace molto l’idea di aver prodotto un singolo un po’ ruvido. Siamo cresciuti col rock sporco e le asperità sonore delle piccole produzioni (soprattutto quelle casalinghe) ci hanno sempre affascinato. Crediamo di aver reso giustizia a questa filosofia in fase di produzione e di mix del pezzo. I prossimi singoli saranno anche più cattivi».

advertisement

Il videoclip del brano è stato girato da Matteo Salpini a novembre 2020. Nelle città di Fermo e Porto San Giorgio. Una vera e propria battaglia per le limitazioni imposte dai Dpcm e dagli orari di lavoro. Hanno scelto volutamente di raffigurare un inseguimento che forse non è la prima cosa che viene in mente ascoltando il brano. L’immagine che volevano era quella dell’inseguimento e della ricerca di qualcosa di bello e Notte parla proprio di questo.

Link per l’ascolto di Notte, il nuovo singolo dei Mooker: https://spoti.fi/38hMVuZ

Biografia

I Mooker sono un duo: un basso, una batteria e due voci. Avete presente i Royal Blood o i White Stripes? Ecco esatto! Un progetto simile ma cantato in Italiano. Sono amanti dei Riff pesanti e delle batterie cicciotte (con tanti Tom). Le melodie vocali invece le preferiscono dolci e accattivanti.

Mixare il tutto e mettere in forno per 40 minuti a 180°. Al Basso e alla Voce: Lorenzo Morresi. Classe ’85. Bassista dalla terza media. Esce dal SAE di Milano da ingegnere del suono, poi diventa Dj. Ora si dà al bel canto. Speriamo in futuro non si appassioni alla Pole Dance. Alla Batteria e alla Voce: Paolo Luzi. Per Gli amici Paolo LUX. Classe ’81. Batterista con l’hobby della pirotecnica. Adora tutto ciò che batte e deflagra!!!!!

Facebook: https://www.facebook.com/mooker.music

Instagram: https://www.instagram.com/mooker_music/