MONDO ECO: domani, domenica 20 dicembre, si chiude con l’incontro in diretta fb con Lucia Cuffaro

MONDO ECO, atto finale. Il primo festival di letteratura sulla sostenibilità ecologica, sociale e culturale, organizzato dal Crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri, si chiude domani, domenica 20 dicembre.

Sarà una chiusura in diretta Facebook sulle pagine de Il crogiuolo/Fucina Teatro: ci sarà, alle 17.30, Lucia Cuffaro.

Ecologista, presidente nazionale del Movimento per la Decrescita Felice, protagonista di rubriche in diverse trasmissioni tv e radio, sulla Rai (“Uno mattina in famiglia”) e altre emittenti, presenterà Fatto in casa. Smetto di comprare tutto ciò che so fare (Arianna Editrice). A dialogare con lei la giornalista Giulia Clarkson, mentre Silvano Vargiu leggerà alcune pagine del libro dell’autrice esperta di “autoproduzione” (www.autoproduciamo.it il suo blog).

Un gesto semplice come quello di autoprodurre il pane può essere rivoluzionario? “Il saper fare ci rende più liberi e informati, ed è questa consapevolezza, assieme a valori di sobrietà, condivisione e recupero della tradizione”, che la Cuffaro, partendo dalla sua esperienza personale, prova a trasmettere. il libro propone ricette dimostrative che toccano molti temi del nostro vivere quotidiano: alimentazione, cosmesi, igiene personale, pulizie naturali, riciclo creativo, rimedi per la salute, orto e cura delle piante.

Particolare attenzione è data al risparmio e alla facilità di realizzazione, proponendo ingredienti di base facilmente reperibili ed economici. “Imparando a conoscere le sostanze contenute nei prodotti di largo uso, ognuno di noi può, nel suo piccolo, agire in modo concreto per migliorare il proprio stile di vita, liberandosi dalla dipendenza da un mercato che ci impone di acquistare prodotti spesso dannosi per l’ambiente e per la nostra salute, con un occhio al portafoglio e un gran divertimento, per riscoprire il sapere perso dalle nostre mani”.

Il festival Mondo Eco è realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura (Servizio beni librari) della Regione Sardegna.