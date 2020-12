Seguito della lettera aperta del 4/12/2020

All’Esimio Presidente,

nonché Commissario per l’Emergenza Idrogeologica della Regione Sardegna,

On.le Christian Solinas

Facciamo seguito alla nostra inviataLe a seguito dell’alluvione che ha colpito Bitti il 28 novembre, con la quale, con riguardo al problema idrogeologico di Olbia, auspicavamo l’urgente nomina di un commissario, nella convinzione che i suoi molteplici impegni da Presidente potrebbero non consentirLe di svolgere in prima persona tale compito.

Oggi, confermato che l’Ufficio per la Valutazione Ambientale ha espresso parere negativo sul piano in esame (Mancini) – dichiarazione del Sindaco Nizzi in data 22/12/2020 -, ci permettiamo di suggerirLe l’opportunità di accelerarei tempi.

Ci è stata risparmiata, è vero, la “bomba d’acqua” che a novembre ha sconvolto Bitti, ma sarà bene non continuare a contare sulla “buona stella”.

Al riguardo vorremmo far rilevare che la proposta di nominare un commissario “super partes” aveva e ha un duplice scopo: accelerare la nomina di un responsabile, da un lato, e quello di evitare, in occasione della prossima scadenza del Consiglio Comunale, quanto avvenuto al rinnovo del Consiglio in carica, cioè cambiare nuovamente tutto!

A nostro parere, a questo punto, sarebbe davvero imperdonabile che un argomento così delicato, fondamentalmente tecnico, possa venir “chiuso” in virtù dell’appartenenza partitica del Sindaco di turno.

L’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

Olbia, li 27 dicembre 2020

Per il Comitato “Salva Olbia”, Dr Flavio Lai