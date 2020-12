“Marsilio, nuovo bersaglio del governo” Deidda (FDI)

DEIDDA (FDI): PIENA SOLIDARIETÀ AL GOVERNATORE MARCO MARSILIO VITTIMA E NUOVO BERSAGLIO DEL GOVERNO.

“Piena solidarietà al Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che diventa oggi la nuova vittima e bersaglio del Governo e dei suoi Ministri”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI;

“Il Ministro Boccia ce lo ricordiamo bene in Sardegna, quando ironizzava, minacciava e si opponeva alla richiesta prima e all’ordinanza poi della Regione Autonoma della Sardegna di un certificato di negatività al Covid, a chi voleva approdare sull’Isola, salvo poi attuarla oggi per chi arriva in Italia”, spiega Deidda;

“Un vero guardiano dell’immobilismo governativo che poi abbiamo visto cosa ha portato dopo l’estate in Italia e nelle regioni centro meridionali, scaricando tutte le responsabilità proprio sui Governatori per la seconda ondata – conclude Deidda – invece che aiutare le Regioni, complicano la vita non solo al Governatore Marsilio ma agli Abruzzesi e a tutti gli italiani, dalla Sardegna all’Abruzzo”.