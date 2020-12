Marco Sanchioni, nuovo brano “Pianeta meraviglioso”

Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Pianeta meraviglioso”, il nuovo singolo di Marco Sanchioni, estratto dal suo ultimo album “La pace elettrica”.

“Pianeta meraviglioso“ racconta di quando da bambini viviamo la vita con innocenza ma anche con ingenuità, ed è da adulti che cominciamo a comprendere dove siamo capitati e quali dinamiche regolano la vita degli umani nel mondo.

Viviamo dunque si, su un pianeta bellissimo, ma anche pieno di paure, incomprensioni, contraddizioni ed ipocrisie volte a deprimerci e disorientarci, ma soprattutto a dividerci.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Il nuovo singolo estratto dal mio ultimo album, lo trovo in qualche modo in sintonia con i tempi che stiamo vivendo, pur essendo un brano scritto almeno quattro anni fa. Sono tempi, questi, d’incertezza, d’inquietudine e di silenzioso panico latente, dove la consapevolezza di sè e del proprio potenziale dentro un pianeta sempre più caotico sono e saranno il vero punto di forza.

La connessione con la vita arriverà… recita il brano, ad un certo punto; e così sarà, non prima di essere passati attraverso il dolore e l’oscurità».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Raffaele Filippetti e Mirco Cancellieri mostra la bambina vestita di bianco che rappresenta l’innocenza e l’uomo vestito di nero che invece rappresenta il subdolo e la strategia; i due si contendono il pianeta. Quando alla fine arriva l’uomo TAO a sgonfiare un mondo vuoto ed inconsistente, la bimba la prenderà quasi a ridere e se ne andrà con l’uomo TAO, mentre l’adulto, maturo ma insicuro e suscettibile, cadrà nella totale disperazione.

Ascolta “Pianeta Meraviglioso“: https://open.spotify.com/track/3WOYG7AMhKG1a1OV7CS07a?si=cBTzyG4vRJ6sCDoh4fObnw

Biografia

Marco Sanchioni nasce a Fano (PU), cittadina marchigiana in cui trascorre la sua vita da musicista e collezionista di vinili. Nel 1986 fonda gli A number two, band ispirata dall’indie-rock americano e inglese, in cui militerà per circa 5 anni pubblicando due demo ed un mini album per l’etichetta “High rise” di Roma.

Nel 1991 Marco lascia il gruppo e comincia il suo percorso solista, producendo tre demo tape, arrivando a pubblicare il suo primo lavoro discografico nel 2002 dal titolo “Mite”, a cui faranno seguito “10 anni dopo” uscito nel 2012 e “Dolcemente gridando sul mondo” nel 2014, a cui si aggiungono apparizioni varie in compilation e tributi, con concerti in tutt’Italia.

Nell’ottobre 2019 è uscito il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “La pace elettrica”.

Facebook: https://www.facebook.com/marcosanchioni1

Instagram: https://www.instagram.com/marcosanchioni/