Manuela Mameli, canti di Natale

I canti di Natale cuore e voce di Manuela Mameli in uscita domani su tutti i digital store e su YouTube. La jazz vocalist interpreta “Is Goccios po sa Nàschida de Gesu Cristu”.

Triei 18 dicembre 2020 – Un passione che arde da sempre e che nella voce di una professionista eclettica e brillante quale l’amatissima Manuela Mameli, diventa un brano intimo di rara eleganza: la sua voce, la musica della tradizione sarda, è quanto basta per riprendersi la gioia del fare musica e condividerla con tutti, ovunque.

Domani, sabato 19 dicembre 2020, sul suo canale YouTube e su tutti i digital store arrivano la canzone e il video de is Goccios po sa Nàschida de Gesu Cristu con la toccante versione e interpretazione per la cantante di Triei, delle atmosfere di Natale. La sua grande voce la riscopre e la conferma voce dell’Isola, svelando la capacità di accedere al patrimonio musicale sardo con cura, carisma, innegabile diletto e potenza spirituale.

Il suo cammino verso i canti devozionali e paraliturgici si compie attraverso le atmosfere del Natale in Sardegna e il desiderio di metterle in musica, in una versione pop riarrangiata da Manuela Mameli e accompagnata da Massimo Satta chitarrista cagliaritano, braccio destro di Mogol e dal violino di Andrea Dall’Olio, musicista ufficiale dei Domo Emigrantes.

I due strumentisti insieme a colorare il canto e la voce di Manuela Mameli, restituiscono all’Isola quel cuore culturale che apre virtualmente le porte agli ascoltatori e spettatori di tutto il mondo.

Nei progetti scelti da Manuela Mameli sono incise le coordinate che da sempre ne guidano l’attività, ovvero l’attenzione per la musica isolana e l’amore per quello che può e deve continuare a essere nonostante il momento difficile: “siamo lontani dal palcoscenico con fatica e nostalgia ma il mio è un amore alla musica isolana e alle tradizioni natalizie che mi consente di cantare anche in questo momento, usando un canale che possa raggiungere tutti – spiega Manuela (32 anni) – Canto queste melodie da quando ero bambina.

Ne amo i dettagli, che nel tempo ho fatto miei, vedendoli mescolarsi a tutto il resto del mio bagaglio artistico. E’ nata da qui l’esigenza di scegliere e unire a questa versione dell’antico canto il timbro e la brillantezza di 2 strumenti che esaltassero la bellezza e l’intimità, chitarra e violino che qui non esprimono la semplice valenza di strumenti accompagnatori”.

Temporaneamente lontana dai palcoscenici internazionali che l’hanno vista impegnata negli ultimi anni nei jazz club di Cina, Russa, Siberia e Crimea, Manuela rivolge un pensiero ai bambini in questo Natale: “Ho in preparazione un video che uscirà nei prossimi giorni rivolto proprio a loro – suggerisce Manuela Mameli- è una ‘cometa’, il cui nucleo incandescente è la solidarietà, il senso del Natale che può essere quotidiano se teniamo accesa la scia con la vicinanza alle persone che amiamo e a quelle che appartengono alla nostra vita, ogni giorno.

Otto allievi del corso di canto che Manuela coordina da 8 anni per l’associazione musicale Le Ginestre, saranno protagonisti nel filmato in uscita su YouTube, (piattaforma nella quale con il celebre standard Autumn leaves ha raggiunto le 2 milioni di visualizzazioni) tutti rispettosi delle regole anticovid. I buoni pensieri dei bambini saranno i buoni frutti del nostro futuro”.

Biografie musicisti

ANDREA DALL’OLIO : violinista di formazione classica, musicista poliedrico diplomato a Milano al conservatorio Giuseppe Verdi. Affina la sua tecnica con le orchestre per poi esprimere il suo gusto e istinto musicale in più svariati generi tra cui la musica popolare. Oggi è il violino dei Domo Emigrantes in giro per il mondo.

MASSIMO SATTA : chitarrista, arrangiatore, compositore. Autodidatta della chitarra e del pianoforte; in seguito frequenta corsi di chitarra moderna presso l’Università della Musica ed il Saint Louis di Roma. A Los Angeles, partecipa a seminari sulla produzione musicale. Come musicista, arrangiatore e autore, ha partecipato a vari festival e premi nazionali: Sanremo, Fonopoli e Tenco. Ha collaborato e collabora tuttora con vari artisti della scena musicale italiana ed internazionale tra cui: Mogol, Antonella Ruggiero, Arisa, Luca Barbarossa, Renato Zero (Fonopoli), Bianca Atzei, Mario Biondi, Simone Cristicchi e tanti altri.

Video prodotto e realizzato da Manuela Mameli – abito di scena di Rosanna Barrili

Link al video disponibile dal 19 dicembre:https://youtu.be/OCKuHL1_fPY