Maltempo: problemi anche a Osilo

La pioggia ha causato alcuni problemi di natura idrogeologica nel territorio di Osilo e in mattinata, come richiesto dal Sindaco Giovanni Ligios per assicurare un migliore monitoraggio, è stato attivato il COC.

In particolare si sono registrate difficoltà nelle località di Monte Murtas, Iscala e Cailvone, nella frazione di San Lorenzo, a Pirastreddu, dove gli allagamenti hanno reso necessaria l’interruzione della viabilità a rischio.

Tuttavia, con i tempestivi interventi della Compagnia Barracellare di Osilo e della Protezione civile Osilese Anpas

si è scongiurato ogni pericolo.

Adesso la situazione risulta rientrata nella normalità.

Si è vigilato durante la notte e sono in corso i controlli, che vedono impegnata anche l’Avis Protezione Civile Osilo.